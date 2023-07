Christopher Nolan, Oppenheimer: 'Il pericolo della guerra nucleare oggi più alto che mai'

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film Oppenheimer, dedicato al padre della bomba atomica, il regista Christopher Nolan ha detto la sua sui pericoli di una guerra nucleare, che oggi appaiono più alti che mai.

In occasione del lancio - si fa per dire - di Oppenheimer nelle sale nord-americane, previsto per oggi 21 luglio (in Italia invece il film arriverà il 23 agosto, distribuito da Universal Pictures Italia), Nolan è stato ospite dello show 'The Beat with Ari Melber' di MSNBC, durante il quale ha dichiarato che oggi lo spettro della guerra nucleare è "il peggiore che ci sia mai stato". Come potete vedere nel video incapsulato nel post in calce all'articolo, il regista l'ha definita una "minaccia costante che non scomparirà mai e che deve essere gestita continuamente", sicuramente pensando al conflitto attualmente in corso tra Russia e Ucraina e alle numerose minacce di ricorrere all'uso dell'atomica.

Oppenheimer è un'epopea storica che racconta la storia del fisico J. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica che nel film è interpretato da Cillian Murphy. Curiosamente però, come dichiarato dallo stesso Nolan qualche giorno fa, Oppenheimer non mostrerà la distruzione di Hiroshima e Nagasaki, le due città giapponesi devastate dalle bombe atomiche statunitensi sul finire della Seconda Guerra Mondiale.

Per altri contenuti, scoprite qual è stato il budget di produzione di Oppenheimer.