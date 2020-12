Christopher Nolan di nuovo contro Warner: 'Un grande pericolo'

La decisione di WarnerMedia di mandare su HBO Max tutti i film Warner Bros. del 2021 proprio non è andata giù a Christopher Nolan, che dopo essersi espresso contro questa nuova distribuzione è tornato a discutere l'argomento.

In una nuova intervista con NPR, Nolan ha infatti parlato nuovamente della grande delusione per la decisione della Warner Bros., riflettendo su come questa influenzerà l'industria in futuro.

"Le finestre di rilascio tradizionali sono molto importanti per l'economia del business e per le persone che lavorano in questo ambiente. E non sto parlando di me. Sto parlando delle persone comuni che dipendono dal sindacato, le cui pensioni dipendono dal sindacato, le cui assistenze saniterie dipendono dal sindacato. Sto parlando della Screen Actors Guild, sto parlando degli attori. Questa decisione è un segnale di grande pericolo per le persone comuni che lavorano in questo settore. Si tratta di una situazione che deve essere affrontata attraverso un'adeguata negoziazione con i vari sindacati, con tutte le parti coinvolte."

In effetti nei giorni scorsi è stato fatto presente che le varie gilde di Hollywood agiranno legalmente nel tentativo di ribaltare la decisione di WarnerMedia, criticata da più parti come "inaccettabile".

Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, dunque se l'argomento vi interessa vi invitiamo a rimanere sintonizzati.