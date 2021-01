Christopher Nolan, per il nuovo progetto il regista vorrebbe girare ancora in India

Come sappiamo e abbiamo poi visto al cinema, Christopher Nolan ha girato una parte del suo epico Tenet a Mumbai, in India, luogo che ha amato così tanto che starebbe già pensando di inserirlo nuovamente come importante e centrale location in qualunque sia il progetto futuro che scriverà e dirigerà.

Parlando infatti con l'agenzia di stampa indiana IANS, Nolan ha affermato che per lui è stata fonte d'ispirazione incontrare diversi registi indiani durante il suo periodo di soggiorno nella città indiana. L'autore ha dichiarato:



"Non ho mai fatto piani così a lungo termine. Ma ho avuto un'esperienza straordinaria in India e per questo voglio assolutamente tornare a lavorarci e utilizzare più attori indiani. Semplicemente, è stata per me un'esperienza eccezionale. L'amore per il cinema in quella città è davvero palpabile". E continua: "Mi ha molto stimolato incontrare diversi registi indiani e scoprire i suoni di Mumbai. La mia immaginazione è immediatamente entrata in azione per capire come tornare a girare lì e fare alcune riprese".



Comunque non è ancora chiaro quale sia il prossimo film di Christopher Nolan, ma da un progetto e l'altro l'autore britannico lascia solitamente correre tre anni. Per scoprire dunque almeno il titolo della nuova opera bisognerò attendere almeno un altro anno.



Pazienza.