Anche Christopher Nolan non vede l'ora di vedere Robert Pattinson in The Batman

Nel corso di una recente intervista con CNA per promuovere il suo nuovo e sorprendente Tenet, Christopher Nolan ha avuto modo di parlare di uno dei co-protagonisti del suo rompicapo cinematografico, Robert Pattinson, che il prossimo anno vedremo in sala nell'atteso The Batman di Matt Reeves.

In merito alla nuova iterazione del Cavaliere Oscuro di Pattinson, personaggio che l'autore conosce molto bene grazie alla sua Trilogia di Batman, Nolan ha dichiarato: "Posso dirvi questo: non mi ha chiesto alcun consiglio. In merito abbiamo mantenuto un rispettoso silenzio quasi fino alla fine delle riprese. Abbiamo fatto giusto un paio di battute e avuto un paio di conversazioni circa i vari aspetti di ciò che avrebbe dovuto affrontare. Ma ero entusiasta che fosse stato scelto per il ruolo e penso sinceramente che farà un lavoro straordinario. Sono davvero curioso ed emozionato di vedere cosa farà in quel ruolo".



The Batman sarà ambientato nell'Universo New Earth che sarà completamente sviluppata da Matt Reeves e di cui farà anche parte la serie televisiva Gotham PD in sviluppo per HBO Max. Il Batman di Pattinson sarà basato invece su Year Two, dunque con una carriera da giustiziere mascherato appena agli inizi.



Il film vedrà anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell'Enigmista, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. Faranno parte del cast anche Peter Sarsgaard e l'esordiente Jayme Lawson.

The Batman uscirà al cinema il 1° ottobre 2021.



