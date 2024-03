Christopher Nolan non è l'unica star di Batman ad aver ricevuto il titolo di cavaliere

Christopher Nolan è riuscito a raggiungere il tanto agognato premio Oscar, grazie alla vittoria nella categoria dedicata alla miglior regia per Oppenheimer. Nolan riceverà anche l'onorificenza di cavaliere direttamente da Re Carlo III. Ma non è l'unico, proprio come accade in passato ad un'altra star della trilogia di Batman.

In passato, anche un altro volto noto dei film di Nolan dedicati al personaggio DC ha raggiunto un tale traguardo: Michael Caine, volto del maggiordomo Alfred Pennyworth in Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, venne nominato cavaliere proprio nel giorno del compleanno della Regina Elisabetta II nel 2000, su raccomandazione personale del primo ministro Tony Blair.

All'epoca, Caine reagì con entusiasmo alla nomina:"Essere nominato cavaliere è un'onorificenza straordinaria per me. È il riconoscimento di una vita intera, è il massimo. È come vincere un Oscar, non te lo aspetti. La Regina mi ha detto 'Ho l'impressione che tu stia facendo questo da molto tempo'".

Nel 1992, l'attore era già stato insignito del titolo di Comandante dell'Ordine dell'impero Britannico.



Christopher Nolan sarà nominato cavaliere insieme alla produttrice e moglie Emma Thomas, che verrà nominata Dama, mentre Ted Sarandos, CEO di Netflix riceverà l'onorificenza di Comandante Onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico.



Michael Caine ha annunciato di volersi ritirare dopo una lunga carriera divisa tra cinema e teatro, all'interno della quale ha ritagliato anche una proficua collaborazione con Nolan.

