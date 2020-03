Christopher Nolan non ha rivelato praticamente nulla su Tenet a Michael Caine

Christopher Nolan è uno che ama mantenere il mistero sui propri film: fino all'uscita in sala della sua ultima fatica è infatti solitamente impossibile intercettarne qualche dettaglio relativo alla trama, e Tenet non costituisce eccezione alla regola.

Salvo ciò che abbiamo potuto vedere nel trailer di Tenet, infatti, non sappiamo praticamente nulla di quello che sarà il plot del film con John David Washington e Michael Caine. Ciò che sorprende (o forse, in realtà, neanche tanto) è però che ad esser condannati all'ignoranza non siamo soltanto noi poveri spettatori, ma addirittura gli attori che al film hanno preso parte!

La cosa fa inoltre ancora più effetto se ad ammetterla è proprio Caine, che con Nolan vanta una collaborazione di lunga data (il primo film a cui i due lavorarono insieme fu Batman Begins, del 2005) e uno stretto rapporto di amicizia. "Tutto ciò che ho avuto sono state le pagine della mia giornata di lavoro. Ho avuto la mia parte ed ho girato solo con John David. Dopo ciò non ho saputo più nulla" ha rivelato l'attore.

Certo, non è escluso che Caine menta onde evitare il rischio di spoilerare qualcosa, ma conoscendo Nolan sembra tutt'altro che improbabile che abbia seguito la linea della totale discrezione. Recentemente, intanto, è stato confermato il mostruoso budget a disposizione di Nolan per Tenet.