Christopher Nolan non cambia mai canale per questo film: non ve lo aspettereste mai

Dite la verità, anche voi avete dei film per i quali provate un po' di vergogna. Cioè che quando vi chiedono, per esempio, qual è il film per il quale non cambiereste mai canale, ce n'è qualcuno che non svelereste mai, anche se rientra in quella lista. A meno che non siate Christopher Nolan.

Il regista britannico è infatti conosciuto per essere un cinefilo incallito e valutare sempre in maniera altissima la sacralità della Settima arte. E durante un'intervista del 2020 alla radio al Rich Eisen show gli era stata fatta proprio questa domanda: quali sono i film per i quali non cambieresti mai canale? Cioè quelli che quando fai zapping e li vedi ti fermi e smetti di cercare.

Nolan inizia citando i film datati, in generale se c'è una vecchia pellicola lui si ferma e la guarda. Così come un qualsiasi film di Stanley Kubrick. E fin qui nulla di strano.

Poi passa a citare i film comici, un genere che in effetti ci fa spesso fermare lo zapping, leggero e scanzonato. E il primo che cita, senza pensarci nemmeno un secondo, è Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno (in originale Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby). Una risposta inaspettata, dato che si tratta di un film demenziale con Will Ferrell, John C. Reilly e Sacha Baron Cohen.

E infatti anche l'host dello show si sorprende e cerca di capire se effettivamente Christopher Nolan abbia risposto Ricky Bobby, chiedendoglielo esplicitamente. Nolan per tutta risposta cita una delle frasi più famose del film: "Se non sei primo sei ultimo", facendo sganasciare tutti dalle risate. Rich Elsen gli chiede poi se Will Ferrell è a conoscenza di questa cosa, e Nolan, ancora con il suo humor britannico risponde: "Adesso sì".

Nolan si dimostra quindi amante anche dei film comici demenziali se fatti bene come Ricky Bobby, che per chi non lo sapesse è diretto da Adam McKay, regista di perle come Anchorman, La grande scommessa, Vice e Don't Look Up.

Ma voi l'avreste mai detto che Christopher Nolan era un fan di Ricky Bobby? Avete mai visto il film? Intanto visto che oggi è uscito l'ultimo capolavoro di Nolan recuperatevi la nostra recensione di Oppenheimer e se siete in vena di curiosità strane, lo sapete che potete camminare Oppenheimer per tre ore?

