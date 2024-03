Oscar 2024, Christopher Nolan miglior regista: il premio consegnato da Steven Spielberg

Con la statuetta al sonoro andato a La zona d'interesse la cavalcata di Oppenheimer agli Oscar 2024 dovrebbe fermarsi a sette vittorie, una delle quali è appena stata quella per Christopher Nolan, premiato come miglior regista dell'anno grazie al lavoro svolto per il film Universal.

La statuetta di Christopher Nolan è la prima in carriera per l'autore, che in precedenza aveva collezionato cinque nomination personali (per un totale di otto, contando quelle di quest'anno): nel 2002 per la migliore sceneggiatura originale di Memento, nel 2011 per il miglior film come produttore di Inception per la migliore sceneggiatura originale di Inception e nel 2018 per il miglior film come produttore di Dunkirk e come miglior regista per Dunkirk. Quest'anno il regista arrivava al Dolby Theatre con tre nomination personali (delle 13 ottenute da Oppenheimer), oltre a quella per la regia anche quelle per la miglior sceneggiatura non originale (premio andato ad American Fiction) e per il miglior film come produttore insieme alla moglie Emma Thomas.

Sul palco, a consegnare l'ambito trofeo, è stato chiamato nientemeno che Steven Spielberg, candidato a 9 Oscar alla regia e vincitore di 2 statuette: "Grazie a mia moglie Emma Thomas, che ha prodotto tutti i nostri film e tutti i nostri figli" ha detto un Nolan più balbettante che mai, che non è riuscito a trattenere l'emozione.

Finora Oppenheimer ha vinto sei statuette, inclusa quella per Robert Downey Jr come miglior attore non protagonista e quella per Cillian Murphy come miglior attore.