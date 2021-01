Christopher Nolan in una lettera al governo UK: 'Salviamo i cinema'

La crisi che in questo momento storico sta attraversando la sala cinematografica è senza precedenti, per questo Christopher Nolan e altri 40 esponenti del cinema britannico hanno scritto e firmato una lettera aperta al governo di Sua Maestà per intervenire a gamba tesa sul problema e "salvare i cinema" dalla catastrofe e dalla chiusura permanente.

Tra i firmatari di questa lettera ci sono anche Steve McQueen, Ridley Scott, Jude Law, così come i produttori della saga di James Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i quali chiedono l'istituzione di un "fondo monetario che supporti e assicuri alle future generazioni la magia del cinema. Riconosciamo il supporto che il governo ha già mostrato ma temiamo possa non essere sufficiente, con le sfide che stanno diventando sempre più difficili fra quei lavoratori del cinema che non sono in grado di accedere ad alcun fondo di sostentamento".

Nella lettera si continua: "Queste compagnie rappresentano l'80% del mercato, e in molti modi costituiscono la sua massa critica e aiutano a guidare il successo di questi settori, così come la distribuzione cinematografica e la produzione. Senza di queste, il futuro dell'intera industria cinematografica britannica apparirà estremamente precario. Speriamo davvero che il governo risponda a questa chiamata. Il cinema britannico sta sull'orlo dell'abisso".

Per avere un quadro completo della situazione basta analizzare i dati di incasso nelle sale britanniche nel 2020 (così come quelle di tutto il resto del mondo, Italia compresa): 454 milioni di dollari incassati e un calo di circa il 76% del fatturato rispetto all'anno precedente. Un disastro.

Tra i firmatari della lettera, anche Andrea Arnold, Danny Boyle, Richard Curtis, Stephen Daldry, Stephen Frears, Stephen Fry, Sarah Gavron, Jane Goldman, Paul Greengrass, David Heyman, Armando Iannucci, Jude Law, Philippa Lowthorpe, Andrew Macdonald, Kevin Macdonald, Lynne Ramsay, Guy Ritchie, Matthew Vaughn, Ben Wheatley, Edgar Wright e Joe Wright.

Recentemente, Nolan ha dichiarato di voler tornare in India per il suo prossimo progetto cinematografico dopo l'esperienza avuta con Tenet.