Christopher Nolan e Jordan Peele stanno creando nuove macchine da presa con IMAX

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, IMAX sarebbe al lavoro sulla sua nuova generazione di macchine da presa insieme a Panavision, Kodak e FotoKem, mentre tra i creativi spicca il nome di Christopher Nolan, da sempre estimatore dell'utilizzo del formato IMAX nelle sue pellicole. Non solo, anche Jordan Peele è coinvolto nel processo.

Oltre a questi due grandi registi, IMAX sta collaborando attivamente anche con alcuni tra i più stimati direttori della fotografia di Hollywood come Linus Sandgren (No Time to Die), Bradford Young (Arrival), Rachel Morrison (Black Panther) e l'attuale collaboratore dello stesso Nolan, Hoyte van Hoytema. Il prossimo luglio uscirà Nope, il nuovo film di Jordan Peele girato in pellicola con cineprese IMAX 65mm, e attualmente Christopher Nolan sta girando Oppenheimer con la stessa tecnologia. Nolan, inoltre, utilizzerà per la prima volta un formato IMAX 65mm in bianco e nero.

"IMAX porta in vita le immagini" ha dichiarato Christopher Nolan. "Dalla risoluzione al colore alla nitidezza alla qualità complessiva, non c’è nulla di paragonabile all’utilizzare le cineprese in pellicola IMAX oggigiorno. I cineasti e i fan del cinema in tutto il mondo dovrebbero essere entusiasti all’idea di nuove cineprese in pellicola IMAX. Io lo sono!".

"IMAX è la magia del cinema portata al suo limite", ha aggiunto Jordan Peele. "Quando vedi un film in un cinema IMAX ti sembra di essere lì dentro. È immersione completa, e non c’è nulla di paragonabile. E siamo solo all’inizio: c’è ancora tanto da esplorare in questo formato".

Girare in pellicola IMAX è ancora oggi molto complesso, dato che stiamo parlando di macchine da presa molto ingombranti e notevolmente rumorose, quindi questo nuovo sviluppo avanzato è volto a rendere più agevole l'utilizzo di questo tipo di macchina da presa. Poi ne esistono delle versioni più pratiche come le Arri Alexa 65 certificate IMAX con le quali sono stati girati Avengers: Infinity War e Endgame.