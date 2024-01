Christopher Nolan e quell'istruttrice di Peloton che non sopportava Tenet: cos'è successo?

Jenn Sherman è un'istruttrice di Peloton molto popolare negli USA, il cui nome qualche tempo fa è stato associato a Christopher Nolan. Il motivo non è certo una liaison tra i due bensì le presunte parole di Sherman contro il film premio Oscar Tenet.

Ma andiamo con ordine. Circa una settimana fa, il regista di Inception ha raccontato un aneddoto sul palco del New York Film Critics Circle che vedeva come protagonista proprio l'istruttrice di Peloton Jenn Sherman: "Mentre mi allenavano ho sentito che l'istruttrice ha iniziato a parlare di uno dei miei film,poi scoperto essere Tenet, e ha detto: 'Qualcun altro lo ha visto? Perché quelle ore della mia vita non torneranno più indietro'".

I film di Christopher Nolan sono famosi per una narrazione poco lineare e ciò potrebbe influire sul giudizio di un pubblico "non abituato". Prontamente sono arrivate le scuse di Sherman attraverso un video su Instagram: " È stato un commento a caso su un film che avevo visto la sera prima", ha detto l'istruttrice sottolineando come si riferisse all'anno non roseo che è stato il 2020 ( ricordiamo che Tenet è stato il primo film dell'industria hollywoodiana ad uscire subito dopo la chiusura dei cinema nell'estate 2020).

Jenn Sherman ha persino invitato Nolan a una lezione ma per il regista è apparso piuttosto indifferente in occasione della vittoria ai Golden Globe con Oppenheimer: "Se tornerò con gli allenamenti di Peloton? Potrei semplicemente saltarlo per un po', ma grazie per la tua preoccupazione", ha detto Christopher Nolan riferendosi alle scuse di Sherman.

Se siete curiosi potete leggere il nostro articolo su come sono stati fatti gli effetti speciali in Tenet!