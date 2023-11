Christopher Nolan infranse le sue regole per una scena di Interstellar

Interstellar è sicuramente uno dei film emotivamente più intensi di Christoper Nolan: per girarlo il regista inglese è arrivato a infrangere alcune delle sue regole cinematografiche più ferree.

Il film del 2014 vede come protagonista Matthew McConaughey nei panni di un padre in missione nello spazio dove il tempo scorre diversamente, mentre i figli continuano a crescere a casa. In un'intervista per The Atlantic, Nolan parla di una delle scene più emozionanti di Interstellar e i mezzi insoliti che ha deciso di utilizzare per girarla.

Si tratta del momento in cui il personaggio di McConaughey sta guardando un filmato che raccoglie gli ultimi 23 anni di vita dei suoi figli sulla Terra e che lui non ha potuto vivere. Nolan spiega di aver fatto due cose che non è solito fare, ma che si sono rivelate adatte per questa scena in particolare.

"Come genitore, mi sembrava un momento della storia così potente. É sempre stata la stella polare del film, questa splendida sequenza. Abbiamo ripreso prima la reazione di McConaughey in primo piano. Non si fa mai in una scena. Inizi con una ripresa ampia e poi ti avvicini. Ma non aveva visto i videomessaggi - li avevamo filmati tutti in anticipo, così che tutto accadesse sul momento - e voleva darci la sua prima reazione. Abbiamo ripreso due volte in primo piano, e penso di aver usato la seconda ripresa, perchè la prima era troppo grezza. Poi abbiamo ripreso i monitor e le inquadrature più ampie e abbiamo messo tutto insieme".

Il secondo elemento insolito che Nolan ha deciso di utilizzare per enfatizzare la potenza emotiva della scena riguarda l'uso della musica. Una parte della colonna sonora di Interstellar, una delle più belle di Hans Zimmer, è stata utilizzata in modo diegetico. Una caratteristica che non si trova facilmente nel cinema di Nolan, ma che il regista ha ritenuto adatta per questa scena così intensa.

"L'ultimo elemento del puzzle era uno splendido pezzo di Hans Zimmer che non aveva ancora trovato il suo posto nel film. L'altra cosa che abbiamo fatto, che non credo di aver mai fatto negli altri miei film, è stato trattare la musica come un suono diegetico. Quando i messaggi si fermano, la musica si ferma. Quasi infrange la quarta parete, e non è una cosa che mi piace fare, ma sembrava perfetta e adatta per quel momento".