Christopher Nolan impedì che Donnie Darko diventasse un film tv spingendo per il cinema

A quanto pare se Donnie Darko oggi è considerato un cult il merito è in parte anche di Christopher Nolan: a rivelarlo fu lo stesso regista Richard Kelly qualche anno fa, e vogliamo riproporre la storia per quelli di voi che non ne sono ancora venuti a conoscenza.

Stando alle dichiarazioni di Kelly, infatti, il film non ottenne l'acclamazione che sperava durante le anteprime, cosa che spinse i produttori a considerare una distribuzione televisiva.

"Donnie Darko fu un vero disastro al Sundance. Nessuno se lo ricorda oggi, ma lo fu eccome. Sono grato per ogni bagliore di successo arrivato col senno di poi. Ricordo che ci sono voluti quasi sei mesi per riuscire a vendere il film. Stava per andare quasi in televisione, con la rete Starz. Abbiamo dovuto implorarli per distribuirlo al cinema."

Secondo il regista, fu Nolan ad avere un certo peso per la decisione definitiva: "Christopher Nolan intervenne e convinse Newmarket a metterlo nei cinema."

Presentato inizialmente in soli 58 schermi, Donnie Darko esordì con appena $110,494 dollari di incasso, il che ha portato a un totale di $517,375 alla fine della sua run teatrale nell'aprile 2002. In seguito, l'opera ottenne un notevole successo grazie al mercato home-video diventando un vero e proprio cult, che servì anche a lanciare la carriera di Jake Gyllenhaal.

