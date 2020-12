Christopher Nolan: 'Il mio film su Howard Hughes non realizzato a causa di Scorsese'

Ogni regista ha un grande progetto che non si è mai concretizzato ma che continua comunque a perseguitarlo. Da Batman: Year One di Darren Aronofsky, Napoleon di Stanley Kubrick, ai cento diversi progetti mai realizzati di Guillermo del Toro. Per Christopher Nolan un grande rimpianto è il biopic mai nato su Howard Hughes.

L'anno in cui gli è stato offerto di fare Batman Begins, Nolan aveva già trascorso moltissimo tempo a scrivere una sceneggiatura sull'eccentrico magnate degli affari ma, questo suo progetto non ha mai visto la luce. Come ha spiegato in un recente episodio del podcast Happy Sad Confused: "Ci ho lavorato per molto tempo e non sono riuscito a decifrare [la storia], non riuscivo a renderla così come volveo. Sono però riuscito a risolvere il problema quando è entrato in produzione The Aviator", ha detto il regista ridacchiando.

Il The Aviator di Martin Scorsese è uscito nelle sale 2004 e ha ottenuto moltissime nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior regista e quella per il miglior attore protagonista, aggiudicandosi infine ben 5 statuette, quindi è comprensibile che Nolan non volesse competere contro questa riuscitissima epopea. Ma quello era allora. Ora, ha realizzato più film di successo con budget enormi e straordinari risultati al botteghino, e non sembra poi così improbabile che decida di riscrivere a modo suo la storia di questo particolarissimo personaggio.

"È complicato perché, sono appassionato della reinterpretazione del personaggio, ma dover fare i conti con un film così significativo di Scorsese che ha potuto contare sulla straordinaria interpretazione di DiCaprio, diventa tutto più complicato", ha detto Nolan. "Probabilmente presto rivedrò quello script. Devo dire che quella è stata la migliore esperienza di scrittura che abbia mai avuto".

Nolan ha poi rivelato un particolare retroscena su Interstellar, che era in parte stato scritto da suo fratello Jonathan per Steven Spielberg: "Sono andato da Jonah e ho detto, 'Posso prenderlo e metterlo insieme a un paio di altre idee', un paio di altri script che avevo scritto che non avevano un preciso collegamento per me. Volevo prendere alcune di queste cose e integrarle con quello che stava facendo [il suo copione per Interstellar] e fortunatamente ha detto di sì".

