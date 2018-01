Christopher Nolan su Heath Ledger: 'Contributo significativo nella storia del cinema'

Nella giornata di ieri si è a lungo ricordato l’attore e regista australiano prematuramente scomparso dieci anni fa. Innumerevoli sono stati gli attestati di stima e di affetto per la sua persona oltre che per le doti artistiche più volte oggetto di consensi di critica e di pubblico. Poche ore fa è intervenuto anche

Il Cavaliere Oscuro non è stata l’ultima pellicola girata dall’attore, tuttavia si può affermare legittimamente che la sua partecipazione nei panni del sadico Joker sia stata l’esperienza che lo abbia consacrato nell’olimpo delle interpretazioni di maggiore risalto nella storia del cinema. Ne è convinto anche Christopher Nolan che in quel lungometraggio è stato diretto testimone della professionalità e dell’impegno che Ledger ha profuso sul set. Di ciò e di altro il film-maker ha discusso durante un’intervista con BBC Radio 1:

“Gran parte di ciò che Heath ha fatto è stato oggetto di conversazione con me. Mi dava dei suggerimenti riguardo a ciò che stava per fare, ne parlavamo e cercavo in tal senso di interpretare la parte dello spettatore, una sorta di metro di giudizio del suo lavoro. Tuttavia buona parte di ciò che interpretava era imprevedibile e penso che volesse giocare le sue carte in gran segreto”.

Sul processo di lavorazione seguito da Ledger per incarnare al meglio la parte del Joker e calarsi in essa:

“In maniera molto graduale mi rivelava la voce e il modo in cui avrebbe interpretato il personaggio, ma non lo faceva in una sola volta come a dire ‘Ecco qua il Joker’. Lo abbiamo visto sviluppare quel personaggio con il guardaroba, il make-up e tutto il resto. Sono stato partecipe di quel divertente processo creativo, ma sul set c’erano sempre momenti in cui lo si vedeva battere le mani o fare altre cose. La sua voce è stata sempre così imprevedibile. Ha creato questo tono bizzarro. Molta gente ha provato ad imitare la sua voce da allora. Non sapevamo mai se stesse andando in alto o in basso con la tonalità. Quel che lo rendeva terrificante è stata la mancanza di prevedibilità”.

Si potrebbero spendere altre forme di elogio per l’interpretazione offerta da Ledger per il personaggio che gli ha consentito di vincere un Oscar e un Golden Globe postumi. In tal senso lo stesso Nolan ritiene che la sua performance sia entrata non solo nell’immaginario collettivo ma che abbia strappato di diritto il biglietto d’ingresso nella lista delle interpretazioni che hanno fatto la storia del cinema:

“Sono enormemente orgoglioso di essere stato coinvolto in qualunque modo con questo grande artista, con il suo lascito. Era un uomo straordinario, un attore fenomenale e per la sua famiglia e per lui essere riconosciuto in questi termini penso fosse molto significativo, così come lo è stato per il contributo apportato nella storia cinematografica della quale, pur avendo preso parte in diverse forme, ha lasciato questo segno indelebile. È motivo di orgoglio per me averne fatto parte”.

In calce troverete alcune immagini che ritraggono il diario in cui Ledger annotava tutto ciò che riguardava il personaggio del Joker durante la fase di sviluppo del processo creativo, dimostrando in tal modo, come se già non fosse evidente, con quanto zelo l’attore si fosse calato nell’identità del clown.