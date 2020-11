Christopher Nolan guarda indietro ai suoi Batman: 'Sono molto soddisfatto oggi'

Nel corso di una recente intervista in chat virtuale per la promozione del libro di Tim Shore 'The Nolan Variations', il regista e sceneggiatore Christopher Nolan ha guardato indietro alla realizzazione della sua leggendaria trilogia del Cavaliere Oscuro dedicata al supereroe Batman.

"Era il momento giusto per raccontare la storia che avevo in mente", ha detto Nolan. "La storia delle origini di Batman non era mai stata affrontata nei film o completamente nei fumetti. Non c'era una cosa particolare o esatta che dovevamo seguire. Era come se ci fosse una lacuna nella storia del cinema. Superman ha avuto un racconto molto definitivo con Christopher Reeve e Richard Donner, ma quel tipo di storia con Batman non era mai stata raccontata."

Nolan ha continuato parlando della saga composta da Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno:

"La nostra idea era realizzare il racconto di una figura straordinaria in un mondo ordinario. Siamo anche stati avvantaggiati dal fatto che all'epoca gli studi ti concedevano più tempo tra la realizzazione di un film e quella del suo sequel. Quando abbiamo realizzato Batman Begins non sapevamo per certo che ne avremmo fatto un altro, e ci sono voluti tre anni per Il Cavaliere Oscuro e poi quattro anni ancora prima del capitolo finale. Abbiamo avuto il lusso del tempo. Non ho mai pensato che fosse una macchina di soldi, un prodotto realizzato solo perché lo studio potesse venderlo. Man mano che il genere dei supereroi ha ottenuto così tanto successo, quelle pressioni sono diventate sempre maggiori. In quel momento era il momento giusto per me."

