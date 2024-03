Christopher Nolan ha guadagnato quasi 100 milioni con la vittoria degli Oscar 2024

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della paga ricevuta da Christopher Nolan per Oppenheimer, attestata intorno ai 72-75 milioni di dollari, ma a quanto pare grazie agli Oscar 2024 quella cifra è aumentata grazie ad un 'bonus obiettivi raggiunti'.

Secondo quanto si legge su Variety, che ha interpellato delle non meglio specificate 'fonti a conoscenza della situazione' contrattuale dell'autore, il cachet di Christopher Nolan per Oppenheimer sarebbe salito a circa 100 milioni di dollari dopo i 7 Premi Oscar vinti dal film durante la 96esima edizione degli Academy Awards: questa cifra, che Variety descrive come 'di poco inferiore a 100 milioni' senza però specificare ulteriormente, è una combinazione di stipendio, compenso backend sul box office, bonus al box office e un ulteriore bonus appena aggiunto grazie agli Oscar vinti, due personali per Nolan per la miglior regia e per il miglior film in qualità di produttore (condiviso con sua moglie Emma Thomas, anche sua produttrice).

Come vi abbiamo anticipato questa mattina, poi, sempre Variety riferisce che il prossimo film di Christopher Nolan potrebbe essere un remake di The Prisoners, famosa serie tv di fantascienza degli anni '60: il magazine aggiunge anche che Warner Bros. e Universal sono i due studi che hanno la maggiore probabilità di ottenere il nuovo progetto del regista, ma da parte di Warner ci vorrebbe un'offerta irrinunciabile per convincerlo a spostarsi dalla Universal dopo il trattamento regale ricevuto per Oppenheimer (ricambiato dal regista con un successo storico per lo studio).

