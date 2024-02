Christopher Nolan diventa giardiniere nell'esilarante video parodia di Oppenheimer

Christopher Nolan è uno dei registi contemporanei più apprezzati e discussi al mondo ma nell'ultimo video parodia che circola sui social, il cineasta ha cambiato veste e passa davanti alla macchina da presa insieme a Stephen Colbert. Ispirato al suo ultimo film uscito nelle sale, Oppenheimer, la clip è davvero esilarante.

Stephen Colbert eredita i panni del personaggio di Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer, e in un'inquadratura in bianco e nero uguale a quella del film, mentre Colbert/Oppenheimer guarda in camera viene investito dall'alto da una pioggia lanciata da Christopher Nolan.



Esasperato, Colbert si gira adirato ed esclama:"Dannazione, Chris!". A quel punto, dopo le scuse di Nolan, la ripresa prosegue ma Colbert viene colpito, questa volta direttamente, dal getto d'acqua e adirato insulta il regista/giardiniere iniziando a rincorrerlo comicamente, come in una qualunque scena del Benny Hill Show.



Un video che ha entusiasmato i fan di Oppenheimer sui social network e che rapidamente è diventato virale. Christopher Nolan è responsabilizzato nel fare film su larga scala ed è tornato al cinema pochi mesi fa con Oppenheimer, nel quale racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, il fisico a capo del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica.



Non perdetevi la nostra recensione di Oppenheimer, che insieme a Barbie di Greta Gerwig ha caratterizzato il 2023 al cinema con il cosiddetto fenomeno Barbenheimer.