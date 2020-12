Christopher Nolan, dopo la lite con Warner Bros. potrebbe lasciare lo studio?

Il duro 'j'accuse' di Christopher Nolan nei confronti di WarnerMedia e HBO Max arrivato nelle scorse ore in risposta alla decisione di distribuire tutti i film di Warner Bros. del 2021 in streaming rischia di compromettere il longevo rapporto professionale tra il regista e Warner Bros..

Come noto Nolan è da anni un agguerrito sostenitore dell'esperienza teatrale e i recenti attriti aprono ad un futuro incerto: non è ancora stato rivelato quale sarà il prossimo film di Nolan, quando uscirà né chi lo distribuirà, ma se dovesse decidere di porre fine alla sua relazione di lunga data con la Warner Bros., chi potrebbe associarsi all'autore?

Negli ultimi due decenni, del resto, Nolan si è fatto un nome come uno dei registi più apprezzati del settore, con un seguito di fedelissimi nel pubblico messo insieme e suon di incassi miliardari. Accanto a lui, durante il proprio percorso professionale, Nolan ha (quasi) sempre avuto Warner Bros. Pictures: lo studio non solo ha distribuito i film di maggior successo di Nolan, ma ha anche promosso (finora) la sua visione circa il perseguimento di un cinema più grande e migliore, che Nolan ha più che realizzato.

In alternativa 20th Century e Sony Pictures sembrerebbero le uniche a poter far gola alla Syncopy, la sua società di produzione di Nolan attualmente sotto l'egida Warner Bros. Sia la 20th Century che la Sony Pictures lavorano infatti da anni con i convinti difensori dell'esperienza teatrale, come lo Steven Spielberg de Il ponte delle spie e ovviamente Quentin Tarantino. Tra l'altro Nolan ha anche dei legami con la società madre della 20th Century, la Disney, il cui braccio di distribuzione precedentemente chiamato Buena Vista Pictures contribuì a distribuire The Prestige.

Attualmente ricordiamo che Christopher Nolan servirà come produttore esecutivo per Justice League di Zack Snyder, che uscirà paradossalmente su HBO Max: ma che succederà dopo secondo voi? Ditecelo nei commenti!