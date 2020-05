Christopher Nolan, Fortnite trasmetterà un film del regista: sarà Il Cavaliere Oscuro?

Dopo il debutto a sorpresa del nuovo trailer ufficiale di Tenet su Fortnite, il famoso giornalista videoludico Geoff Keighley ha reso nota una nuova collaborazione tra Warner Bros. ed Epic Games per proiettare un'intera pellicola del regista nella modalità Party Reale del gioco.

Quale è in programma non è ancora stato rivelato, ma sono in molti a credere che si tratterà del film che ha reso celebre Nolan in tutto il mondo: Il Cavaliere Oscuro, secondo capitolo della trilogia di Batman con protagonista Christian Bale.

Più difficilmente verranno presi in considerazione titoli altrettanto apprezzati ma meno d'impatto a livello mediatico come Memento, The Prestige o il più recente Dunkirk, ma non è da escludere l'approdo su Fortnite di Inception o Interstellar, rispettivamente terzo e quarto incasso della filmografia del regista.

Voi cosa ne pensate? Quale film di Nolan vi piacerebbe vedere su Fortnite? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che Tenet, atteso thriller sci-fi del regista che vedrà come protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, per il momento ha confermato la sua data di uscita nelle sale americane al prossimo 17 luglio. Non ci sono invece novità per la release italiana, dove la pellicola era inizialmente attesa per settembre.

