Christopher Nolan, i film che ha rifiutato e quelli che non ha mai realizzato

Christopher Nolan non sarà quel regista capace di rilasciare un film all'anno, ma non può certo dirsi poco prolifico: è molto difficile che il regista di Oppenheimer non sia dedito a un nuovo progetto tra un film e l'altro, e ciò si traduce anche nel rischio che alcune di queste operazioni finiscano per non andare in porto.

Nell'attesa di scoprire quando uscirà Oppenheimer in streaming, dunque, scopriamo insieme quali sono i più grandi rimpianti di Christopher Nolan e, ovviamente, di noi spettatori che non avremmo certo disdegnato l'idea di vedere altri film partoriti dalla sua mente: il primo a saltare all'occhio è ovviamente il biopic su Howard Hughes, al quale Nolan decise di dedicarsi (pensando a Jim Carrey come protagonista) un attimo prima di scoprire che Martin Scorsese fosse già al lavoro sul suo The Aviator, basato proprio sulla storia di Hughes.

Un secondo progetto mai realizzato riguardava invece The Keys to the Street, adattamento dell'omonimo romanzo di Ruth Randell: il thriller avrebbe seguito le avventure di una donna in qualche modo coinvolta negli omicidi compiuti da un serial killer noto come l'Impalatore e il ruolo della protagonista avrebbe dovuto essere affidato a Gemma Artenton.

Last but not least ecco quindi The Prisoner, remake di uno show britannico degli anni '60 con protagonista un agente segreto rimasto imprigionato su un'isola: un'idea interessante, soprattutto se consideriamo che spesso e volentieri si è parlato di Nolan come regista di un nuovo film di 007. Quale di questi (non) film v'incuriosisce di più? Fatecelo sapere nei commenti!