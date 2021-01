Christopher Nolan: quali sono i film preferiti del regista di Tenet?

Non si diventa Christopher Nolan senza prima costruire delle solide fondamenta: il regista di Tenet e Inception ha visto e amato un bel po' di film nel corso degli anni, ma quali sono i titoli che possiamo indicare come i suoi preferiti in assoluto? In nostro aiuto arriva la lista stilata dal buon Christopher in persona qualche tempo fa.

Su richiesta di Criterion, infatti, Nolan buttò giù un elenco comprendente 10 titoli che sembrerebbero occupare un posto speciale nel suo cuore: com'è facile prevedere, conoscendo l'abitudine di Nolan a spaziare tra i generi, nella lista è possibile trovare un po' di tutto, dal film di guerra al cinema d'autore più introspettivo.

Si va quindi da La Sottile Linea Rossa di Terrence Malick a La Parola ai Giurati di Sidney Lumet, passando per altre pietre miliari come Vendetta (Stephen Frears), Il Testamento del Dottor Mabuse (Fritz Lang), Il Lenzuolo Viola (Nicolas Roeg), Furyo (Nagisa Oshima), For All Mankind (Al Reinert), Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio), Rapporto Confidenziale (Orson Welles) e Rapacità (Erich von Stronheim), che con i suoi 97 anni di vita risulta essere il più anziano del lotto.

Dubbi, intanto, sul futuro professionale di Nolan: vediamo cosa ne sarà dei film del regista di Tenet ora che la rottura con Warner Bros. sembra ormai inevitabile.