Christopher Nolan: quali sono i film più belli del regista di Tenet e Inception?

In attesa dell'arrivo di Tenet nelle sale, la pagina facebook della catena di multisale cinematografiche The Space Cinema ha chiesto agli spettatori di eleggere i loro film preferiti realizzati proprio da Christopher Nolan.

Christopher Nolan ha una carriera davvero invidiabile come regista, e nonostante possa non essere prolifico quanto un Woody Allen che sforna spesso e volentieri anche un film all'anno, la qualità dei progetti intrapresi ogni volta da Nolan non non rende necessario prendere in considerazione a tutti costi anche la quantità.

Guardiamo dunque all'elenco delle sue creature cinematografiche, iniziato dal suo film di debutto, Following (1998) con Jeremy Theobald, Alex Haw, Lucy Russell e lo zio John Nolan. Si passa poi a una delle sue pellicole generalmente più apprezzate, Memento (2000), con Guy Pearce e Carrie-Anne Moss.

Nel 2002 è la volta di Insomnia, con al Pacino, il compianto Robin Williams e Hilary Swank, mentre solo tre anni più tardi, nel 2005, ecco l'ingresso di Nolan nell'universo dei cinecomic DC con Batman Begins.

Il 2006 porta con sé The Prestige, con Hugh Jackman e ancora una volta Christian Bale, assieme a Scarlett Johansson, Michael Cane e Piper Perabo. Nel 2008 si torna nuovamente a Gotham, con il film che varrà a Heath Ledger il suo Oscar postumo, Il Cavaliere Oscuro.

A precedere il terzo viaggio nel Batverse con Il Ritorno del Cavaliere Oscuro del 2012, c'è forse uno dei più noti titoli di Nolan in assoluto, Inception (2010), con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Marion Cotillard e il fedele Michael Cain.

I suoi progetti più recenti ci portano invece nello spazio con Interstellar (2014) e indietro nel tempo, all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, con Dunkirk (2017).

Insomma, la scelta è ampia è ardua, e decretare un vincitore tra questi lungometraggi non è certo semplice... Ma per voi, qual è il più bel film di Christopher Nolan? Fateci sapere nei commenti.