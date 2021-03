Christopher Nolan in fila per un biglietto al cinema: la foto fa impazzire i social

Il regista di Tenet e Interstellar, Christopher Nolan, si è presentato puntuale al cinema AMC Burbank 16 in California, nel giorno della riapertura delle sale cinematografiche nella contea di Los Angeles. Reuters ha catturato le immagini del regista in attesa di entrare nella sala e poi seduto al proprio posto prima di vedere il film.

I cinema di Los Angeles hanno riaperto in questi giorni adottando le adeguate procedure di distanziamento sociale a causa della pandemia di Coronavirus, tra cui la capienza ridotta al 25%.

Christopher Nolan lo scorso anno ha insistito affinché Tenet uscisse nelle sale e non venisse destinato ad una piattaforma streaming.



Nolan è uno dei cineasti più affezionati alla fruizione in sala dei film e da sempre si batte per la salvaguardia dell'esperienza cinematografica in sala, privilegiandola a quella casalinga tramite lo streaming, che nell'ultimo anno è diventata un'opportunità (e una necessità) a causa del diffondersi della pandemia e della conseguente chiusura delle sale.

Christopher Nolan è tornato al cinema la scorsa estate con Tenet, film ambientato in un futuro non troppo remoto, nel quale una guerra apocalittica sta per indirizzare l'umanità sull'orlo dell'estinzione.

Il Protagonista (John David Washington) dovrà fronteggiare il pericoloso oligarca russo Andrei Sator (Kenneth Branagh) avendo a disposizione soltanto una parola: Tenet.



