Christopher Nolan è fan di Eminem? Il regista di Oppenheimer spunta ad un vecchio live

Non sappiamo voi, ma non riuscivamo proprio a immaginare un tipo come Christopher Nolan a un concerto rap: la vita, però, non smette mai di sorprenderci, per cui ecco far capolino in un vecchio video proprio il regista di Oppenheimer intento a godersi il live non di un rapper qualunque, ma di sua maestà Eminem.

In questi giorni alle prese con l'arrabbiatura del Giappone per il Barbenheimer, il buon Christopher è infatti stato intravisto alle spalle di Brittany Murphy nel video dell'esibizione di Eminem agli MTV Music Awards 2002, che videro il rapper di Detroit regalare al pubblico una spettacolare versione della sua Without Me.

Nolan, a dirla tutta, era lì per lavoro: il regista fu infatti presentato durante la serata come vincitore del premio al Miglior Nuovo Film-Maker (era l'anno di Insomnia, film che avrebbe confermato il talento del futuro regista di Batman Begins dopo gli ottimi risultati già raccolti con Following e Memento); a giudicare dal poco trasporto con cui il nostro segue l'esibizione del rapper, in effetti, farne una questione di gusti musicali è probabilmente sbagliato... Ma chi può dirlo, dopotutto!

E voi, avevate già riconosciuto l'allora giovanissimo Christopher? Fatecelo sapere nei commenti!