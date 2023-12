Christopher Nolan elogia Zack Snyder:'Ha influenzato fantascienza e cinecomic'

Il nuovo film di Zack Snyder, Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco, sta ottenendo ottimi risultati su Netflix. Come spesso accade con Snyder, anche quest'ultimo lavoro ha suscitato pareri discordanti. Tuttavia, il regista può vantare un fan d'eccezione: Christopher Nolan. Il collega ha ribadito la propria stima per Snyder.

"Non c'è un film di fantascienza sui supereroi in uscita in questi giorni in cui non veda qualche influenza di Zack. Quando guardi un film di Zack Snyder vedi e senti il suo amore per il potenziale del cinema. Il potenziale di essere fantastico, di essere elevato nella sua realtà ma di emozionati e stimolarti" ha spiegato Nolan in un'intervista. In passato Nolan aveva elogiato Zack Snyder per il suo apporto al mondo dei cinecomic, in particolare con Watchmen.



Christopher Nolan è tornato al cinema quest'anno proprio con il suo nuovo film, Oppenheimer, con protagonista Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, a capo del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica.

Il film, insieme a Barbie di Greta Gerwig, ha dato vita al fenomeno Barbenheimer nel corso dell'anno 2023 nelle sale cinematografiche.



Zack Snyder ha diretto la prima parte di Rebel Moon, con protagonista Sofia Boutella nei panni di una giovane donna dal passato misterioso di nome Kora.

Non perdetevi su Everyeye la recensione di Rebel Moon - Parte 1, disponibile alla visione sulla libreria di Netflix.