Christopher Nolan elogia Robert Pattinson: 'Un grande, ha sia capito che non capito Tenet'

Nel corso di un approfondimento realizzato da GQ su Robert Pattinson, sono emerse anche alcune dichiarazioni del regista e sceneggiatore Christopher Nolan, che ha parlato di come l'attore sia stato fondamentale per la realizzazione del suo nuovo film Tenet.

Ovviamente, come solito con Nolan, gli elogi per l'attore sono arrivati quasi sotto forma di indovinello, dato che spiegato che Pattinson ha spia capito che non capito Tenet. Il regista sostiene che il suo attore ha raggiunto una piena comprensione della sceneggiatura, ma solo perché ha capito che per capire la sceneggiatura di Tenet avrebbe dovuto perdersi nelle sue ambiguità.

"La cosa interessante con Rob è che è un po' uno stronzo", ha scherzato Nolan. "Ma è anche un ragazzo onestamente disarmante. Ha sia capito che non capito Tenet, una situazione da 'tutte e due le cose contemporaneamente'. Quando vedrete il film, capirete che intendo. La lettura che Rob ha dato alla sceneggiatura è stata estremamente acuta. Ma ha anche capito le ambiguità del film e le possibilità che la storia offre alla tua mente. E così sono vere entrambe le affermazioni, che ha capito Tenet e che non ha capito Tenet. Entrambe le cose sono vere. Ma perché una comprensione completa della sceneggiatura, nel caso di Tenet, è quella che comprende e riconosce la necessità che questo film sopravviva nella mente del pubblico e suggerisca nuove possibilità nella mente del pubblico. E' stato un grande 'partner in crime' per questa produzione".

