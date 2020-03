Christopher Nolan a cuore aperto: 'I cinema avranno bisogno del nostro aiuto'

Christopher Nolan è da sempre uno dei filmmaker più impegnati a promuovere l'esperienza cinematografica, e dopo l'appello di Edgar Wrightper salvare i cinema dall'emergenza Coronavirus ecco infatti arrivare anche un suo toccante messaggio sulle pagine del Washington Post.

"Quando la gente pensa ai film, il loro pensiero va immediatamente alle star, agli studios e al glamour. Ma il business cinematografico riguarda tutti quanti: le persone che lavorano negli stand, chi gestisce l'attrezzatura, chi stacca i biglietti, chi si occupa delle prenotazioni, chi vende pubblicità e chi pulisce i bagni delle sale cinematografiche" scrive il regista di Tenet, che descrive i cinema come una "componente vitale della nostra vita sociale, che fornisce lavoro e intrattenimento per tutti."

Le parole del regista di Dunkirk seguono quello che è stato il peggior weekend di box office degli ultimi vent'anni, ora definitivamente affossato dalla chiusura delle sale in molte parti del mondo, tra cui gli Stati Uniti, che potrebbe prolungarsi fino a tre mesi.

"In questi tempi incerti, non c'è pensiero più confortante di sapere che ci troviamo in questa situazione tutti insieme, qualcosa che l'esperienza cinematografica sta rafforzando da generazioni" prosegue Nolan, chiedendo una collaborazione "strategica e lungimirante" da parte degli studi. "Le ultime settimane sono state un promemoria, se mai ne avessimo bisogno, che nelle nostra vita esistono cose ben più importanti di andare al cinema. Ma se consideriamo ciò che le sale possono offrirci, forse non sono così tante come si potrebbe pensare."

"Quando la crisi passerà, Il bisogno di un impegno umano collettivo, di vivere, amare, ridere e piangere insieme, sarà più potente che mai" aggiunge Nolan, per poi concludere con un forte messaggio di speranza: "Abbiamo bisogno di ciò che il cinema ha da offrirci. Forse, come me, pensavate di andare in sala per l'impianto audio, per i Goobers, per la soda e i popcorn, o per le grandi star. Ma non è così. Eravamo lì l'uno per l'altro."

Ricordiamo che Tenet, l'attesa nuova pellicola del regista con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, ha un'uscita prevista per il prossimo 27 luglio. Qui potete trovare l'entusiasmante trailer ufficiale di Tenet.