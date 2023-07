Christopher Nolan critica Hollywood: 'La storia non conta quanto l'esperienza visiva'

Il regista Christopher Nolan si è scagliato contro i dirigenti e gli studios di Hollywood, accusandoli di mettere in secondo piano l'importanza dell'aspetto visivo per il successo di un film, avanzando come esempio la saga cinematografica creata da George Lucas, Star Wars, uno dei più grandi exploit commerciali nella storia.

Intervistato dal The Telegraph, Nolan ha spiegato:"Sia per ragioni di budget che per motivi di controllo, gli studi ora considerano una sceneggiatura come una serie di eventi e dicono 'Questa è l'essenza di ciò che è il film'. Ciò è completamente in contrasto con il modo in cui il cinema si è sviluppato, fin dall'arrivo del treno dei fratelli Lumière in stazione, come pure esperienza audiovisiva. Ma è un errore molto popolare - a volte anche tra i critici, francamente - che tutto ciò che conta è la portata della storia che viene raccontata" ha dichiarato il regista che tornerà nei prossimi giorni al cinema: online è disponibile il trailer di Oppenheimer.

L'esempio di Star Wars:"La gente ti dirà che il successo di Star Wars non ha nulla a che fare con i suoi effetti visivi, ed è stato tutto dovuto ad una grande storia. Ma voglio dire, chiaramente non è così. È davvero una grande storia, ma è anche un'incredibile esperienza visiva e uditiva. Quindi, questa negazione intenzionale di ciò che sono i film è in realtà iniziata".



Christopher Nolan potrebbe dirigere un film di Star Wars, come ha lasciato intendere il regista in una recente intervista, dopo aver negato di essere interessato a tornare nel cinema fumettistico.

Un'ipotesi che ha affascinato sin dall'inizio i fan di Star Wars e che potrebbe concretizzarsi in futuro.