Christopher Nolan continuerà a fare film sul larga scala: 'Per me è una responsabilità'

Non sappiamo ancora quale sarà il prossimo film di Christopher Nolan, ma ora che Oppenheimer è tornato al cinema e si appresta a dominare gli Oscar 2024, il regista ha parlato del futuro della sua carriera durante una recente intervista con il Time.

Nello specifico, l'autore britannico ha promesso che continuerà a realizzare film su larga scala, una cosa che sente come una vera e propria responsabilità perché è consapevole del fatto che pochi registi al mondo sono in grado di ottenere questo tipo di risorse, e rinunciarvi sarebbe un affronto verso coloro che possono solo sognarsele: "Sono attratto dal lavoro su larga scala perché so quanto sia fragile l’opportunità di mobilitare queste risorse”, ha riflettuto. "So che ci sono così tanti registi là fuori nel mondo che darebbero qualsiasi cosa per avere le risorse che ho a disposizione io, e quindi sento di avere la responsabilità di usarle nel modo più produttivo e interessante possibile".

Oppenheimer, che ha ottenuto 13 nomination agli Oscar, ha beneficiato di un budget di 200 milioni di dollari, suddiviso in 100 milioni per le riprese e 100 milioni per il marketing. Il precedente Tenet del 2020, invece, ottenne un budget per le riprese di 200 milioni, esclusi i costi pubblicitari, comunque inferiore al budget di 250 milioni di dollari per Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Eppure, Nolan non dà per scontate queste risorse, perché da un grande budget derivano grandi responsabilità: per Oppenheimer, ad esempio, ha accorciato il programma di riprese da 85 giorni a 57 giorni per risparmiare più budget da usare per le scenografie e le riprese in esterni.

Gli Oscar 2024 saranno consegnati il 10 marzo prossimo, restate con noi per tutte le prossime novità.