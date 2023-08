Christopher Nolan conquista anche Sky: in arrivo un canale dedicato, ecco tutti i film

In occasione dell’uscita nelle sale italiane di Oppenheimer, attesissima pellicola sulla vita del padre della bomba atomica e prevista per mercoledì 23 agosto, Sky Cinema rende omaggio al visionario cineasta con una rassegna dedicata al cinema di Christopher Nolan.

Da lunedì 21 a domenica 27 agosto si accenderà al canale 303 Sky Cinema Collection – Christopher Nolan Mania, con una programmazione speciale dedicata alla sua filmografia. Inoltre, il 21 agosto alle 20.45 sul canale sarà proposto anche OPPENHEIMER - SPECIALE, con un’intervista speciale al regista e incentrata sulla realizzazione del film: nello speciale sono presenti anche interventi a Robert Downey Jr, Florence Pugh e Matt Damon.

Per quanto riguarda la programmazione di Sky, saranno sette i film di Christopher Nolan in onda: il thriller nei labirinti della memoria con Guy Pearce Memento, per cui Nolan ricevette la nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale; il thriller diurno Insomnia, con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank, remake dell’omonimo film norvegese; la memorabile trilogia che racconta la genesi di Batman composta da Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno con Christian Bale; il visionario spy-action con Leonardo DiCaprio Inception, che ottenne 4 Oscar, oltre alle nomination per il miglior film e miglior sceneggiatura originale a Nolan; e infine il kolossal sci-fi Interstellar, Oscar per gli effetti speciali con un cast di star tra cui Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine.

Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.