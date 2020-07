Christopher Nolan confessa:'Tenet tra i primi film al cinema per solidarietà alle sale'

Nonostante il periodo complicato causato dalla pandemia stia mettendo ancora in seria difficoltà gli Stati Uniti e altre nazioni nel mondo, Warner Bros. ha deciso di non mollare la presa su Tenet e fare di tutto per portare in sala quest'estate l'ultima fatica di Christopher Nolan, ad ora prevista nelle sale americane il 3 agosto.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha avuto tempo fa un incontro a distanza con Christopher Nolan e la compagna produttrice Emma Thomas. La major pare che abbia presentato degli studi effettuati sul mercato che riguardavano alcuni possibili risultati di un'uscita anticipata di Tenet, tra potenziali profitti e perdite associate alle potenziali date d'uscita.



Christopher Nolan ha dichiarato che la sua determinazione nel far uscire la pellicola nel più breve tempo possibile è legata ad un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti delle sale cinematografiche, che in questo difficile periodo stanno lottando per non affondare.

Ecco perchè adesso la data prevista è il 12 agosto negli Stati Uniti e il 26 agosto nelle sale italiane.

"Siamo molto orgogliosi di Tenet e non vediamo l'ora che le persone lo vedano al cinema. Tuttavia vogliamo solo che le persone vadano al cinema quando i funzionari statali e locali affermeranno che possono essere riaperti in sicurezza".

Tuttavia nell'aria serpeggia ancora la possibilità che il film venga posticipato ulteriormente a settembre, nonostante l'attesa spasmodica dei fan e l'intenzione di Nolan di arrivare al più presto al cinema.

In questi giorni Tenet si è mostrato in 4 immagini ufficiali, in attesa di vederlo finalmente sul grande schermo.