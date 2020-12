Christopher Nolan si confessa: 'Sono un grande fan di Fast & Furious!'

Nel corso di una recente intervista Christopher Nolan, acclamato regista di Tenet e Dunkirk e Il Cavaliere Oscuro e di tutti i vostri recenti 'blockbuster autoriali' preferiti, ha dichiarato di essere un grande fan della saga di Fast & Furious.

Spesso snobbata come il più grande esempio di franchise-macina-soldi, posizionata nelle classifiche dei più snob del cinema popolare perfino sotto al Marvel Cinematic Universe, la saga action con protagonisti Vin Diesel e Dwayne Johnson ha trovato in Nolan un'inaspettata sponsorizzazione quando il regista, parlando con Josh Horowitz sul podcast Happy Sad Confused, ha dichiarato:

"Sono un grande fan del film originale di Rob Cohen, e ho un vero e proprio debole per Tokyo Drift. E poi adoro l'abilità che dimostrano le nuove iterazioni dirette da Justin Lin, man mano che questi film diventano più pazzi e più grandi, sempre di più: la serie è stata in grado di diventare qualcos'altro, ma qualcos'altro di divertente. La cosa bella di quei film è che sono diventati sempre più esagerati, che poi è un po' la cosa che devono fare i sequel. Tutti si lamentano sempre che i sequel diventano più grandi dei film originali ma noi, ovvero le persone che fanno i sequel che diventano sempre più grandi, li vogliamo più grandi appositamente per non farli più piccoli. E' la lezione di Alien 3 che Fincher ha imparato. Puoi fare un sequel più piccolo del film precedente, ma non renderà felice nessuno. Anche se personalmente amo Alien 3, molto più di quanto non faccia David, in realtà."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 uscirà il 28 maggio 2021: chissà se Nolan sarà presente all'anteprima a ridersela insieme a Vin Diesel e Justin Lin.

