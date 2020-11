Christopher Nolan confessa: 'Non disdegno i film visti sull'iPhone'

Dopo aver commentato i problemi di sonoro dei suoi film, il regista Christopher Nolan si è aperto anche su un argomento cui tiene particolarmente, ovvero la visione di un'opera cinematografica sul grande schermo. O sul più piccolo schermo possibile, in questo caso.

Eh si perché Nolan, acclamato regista Dunkirk e del recente Tenet, ha ammesso di non avere problemi con i film sui cellulari: a quanto pare, infatti, il tanto vociferato disprezzo di Nolan nei confronti dei film su un iPhone è solo un mito. Nel nuovo libro di Tom Shone "The Nolan Variations", il regista ha rigettato l'idea che un film di Christopher Nolan non possa essere visto anche su un piccolo schermo.

"'Hai problemi con le persone che vedono Dunkirk sul telefono o cose simili?'" si è domandato Nolan prima di rispondere: "No, non ne ho. Ma il motivo per cui non ne ho è perché so che questi film sono stati pensati per i grandi teatri inizialmente, come distribuzione iniziale. Ed è giusto che l'esperienza scorra verso il basso, nella misura in cui, se hai un iPad e stai guardando un film, porti con te la conoscenza e la tua comprensione di cosa sarebbe quell'esperienza cinematografica e da lì la estrapoli. Quindi, quando guardi qualcosa sul tuo iPad, il tuo cervello assume una mentalità completamente diversa".

Insomma, una questione di priorità: bisogna pensare i film per la sala, ma da lì quei film sono liberi di spostarsi su altri dispositivi. Voi cosa ne pensate di questo argomento? Ditecelo nei commenti.

