Christopher Nolan compie 53 anni: perché il regista di Oppenheimer non ha uno smartphone?

Che piaccia o meno, Christopher Nolan è senz'altro uno dei registi che più ha beneficiato (soprattutto grazie a budget mediamente piuttosto alti) dell'utilizzo di tecnologie all'avanguardia nei suoi film: fa sorridere, dunque, il pensiero che proprio il regista di Oppenheimer dica di no a una delle forme di tecnologia più diffuse.

Il regista che oggi spegne 53 candeline e che no, non ha utilizzato una vera bomba atomica per il suo Oppenheimer, ha infatti sempre rifiutato categoricamente l'utilizzo di uno smartphone, sostenendo che un device del genere gli impedirebbe di concentrarsi a dovere sul suo lavoro.

"So che può sembrare strano, ma io non ho uno smartphone, ho solo una specie di cellulare molto basilare che mi porto in giro quando ho bisogno di essere rintracciabile. Questo perché sono una persona che si distrae molto facilmente e non voglio avere a disposizione internet ogni volta che mi annoio. Ho scoperto che molte delle intuizioni migliori mi arrivano proprio in quei momenti di noia, di pausa da tutto, quindi quei momenti me li conservo con cura" fu la spiegazione di Nolan.

