Christopher Nolan commenta il box office di Tenet: 'C'è una lezione da imparare'

Nel corso di una recente intervista, il regista Christopher Nolan ha commentato i risultati al box office globale del suo ultimo blockbuster, Tenet, l'unico grande film hollywoodiano che ha provato a sfidare il mercato messo in ginocchio dalla pandemia.

Sfortunatamente, come già ammesso dalla Warner Bros., i risultati non sono stati quelli sperati, ma ciò che preoccupa Nolan non sono gli incassi: secondo il regista, infatti, Hollywood rischia di trarre conclusioni sbagliate dal botteghino di Tenet.



Parlando al Los Angeles Times, ha affermato che l'industria sta guardando al problema dal punto di vista sbagliato: "Sono preoccupato dal fatto che gli studi stiano traendo conclusioni sbagliate dal nostro rilascio - invece di guardare dove e perché il film ha funzionato bene e come questo possa fornire loro strategie necessarie per il futuro, stanno guardando dove non è stato all'altezza delle aspettative pre-COVID. Sta diventando una scusa per non mettersi in gioco e non adattarsi, o ricostruire la nostra attività, in altre parole".



Dopo l'uscita di Tenet, praticamente tutte le major (Warner inclusa) hanno iniziato a posticipare le uscite dei propri blockbuster al 2021: cosa ne pensate di questa lettura del mercato? Gli studi dovrebbero imparare da Tenet oppure evitare di commettere i suoi azzardi? Ditecelo nella sezione dei commenti!



Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale su Tenet e il cortocircuito dell'immagine.