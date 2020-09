Christopher Nolan va al cinema per sostenere la sala, ma non compra il biglietto di Tenet!

Piccolo grande gesto per la promozione dell'esperienza cinematografica quello del regista Christopher Nolan, che nella notte ha fatto visita ad un cinema Regal insieme a sua moglie, la produttrice Emma Thomas, per sponsorizzare il ritorno in sala.

Il dettaglio più divertente della vicenda è che Nolan, al momento in sala col suo nuovo film Tenet, giunto agli sportelli del cinema di Irvine, California ha strappato i biglietti non per il blockbuster con John David Washington e Robert Pattinson, bensì per The Broken Hearts Gallery con Selena Gomez. Secondo quanto riportato, inoltre, la scorsa settimana la coppia abbia occupato posti a sedere per guardare The Personal History of David Copperfield di Armando Iannucci.

"Grazie per aver fatto visita al Regal Irvine Spectrum, Christopher Nolan" ha scritto su Twitter il profilo ufficiale della sala, ovviamente arricchendo il post con un hashtag relativo a Tenet. Il cineasta cinque volte candidato all'Oscar aveva scritto qualche tempo fa: "Il business del cinema riguarda tutti: le persone che lavorano agli stand della concessione, gestiscono le attrezzature, prendono i biglietti, prenotano film, vendono pubblicità e puliscono i bagni nei teatri locali ... rappresentano una parte vitale della società, forniscono lavoro a molti e intrattenimento per tutti: come regista, il mio lavoro non potrà mai essere completo senza quei lavoratori e il pubblico che accolgono, ma oltre all'aiuto di cui i dipendenti del teatro hanno bisogno da parte del governo, la comunità delle mostre teatrali ha bisogno di una partnership strategica e lungimirante da parte degli studi".

