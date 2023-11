Christopher Nolan sui cinecomics e Martin Scorsese: 'Bisogna anche rispettare i fan'

La faida tra Martin Scorsese e i film di supereroi è cosa nota e in egual misura fonte di dibattiti interessanti, discussioni accese e meme divertenti, ma che cosa ne pensa Christopher Nolan?

Il cineasta britannico, probabilmente da vent'anni a questa parte il maggior esempio mondiale di quel tanto agognato punto di incontro tra cinema d'autore e blockbuster di ampia portata, ha notoriamente avuto a che fare con i supereroi nel corso della sua carriera, avendo non solo realizzato la famosa trilogia de Il cavaliere oscuro ma anche prodotto i film di Zack Snyder legati a Batman e Superman, e in una recente intervista con Associated Press è stato proprio interrogato sulla questione Martin Scorsese e sul suo ripudiare il cinema dei supereroi.

"A Hollywood si è sempre trattato e si tratterà sempre di trovare il giusto equilibrio tra titoli importanti che possano assicurare un'affluenza di pubblico nelle sale e dare a quel pubblico ciò che chiede, accontentare i gusti dei fan: questa è sempre stata una parte importante dell’industria di Hollywood. E, allo stesso tempo, i soldi incassati dai grandi titoli, permettono la realizzazione e la distribuzione di molti altri tipi di film, più piccoli e di minor richiamo. Ma credo che ci debba anche essere sempre il rispetto dei fan e il desiderio del pubblico per qualcosa di nuovo... questa è una delle grandi emozioni di andare al cinema, francamente, andare al cinema e vedere il trailer di un film di cui non hai mai sentito parlare prima. Un ecosistema sano a Hollywood si fonda sull’equilibrio tra le due cose, ed è sempre stato così”.

Sull'argomento in queste ore è intervenuto anche John Woo, che parlando dei film di supereroi ha tirato in ballo proprio Martin Scorsese.