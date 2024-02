Christopher Nolan: 'Cillian Murphy è il più grande attore della sua generazione'

La collaborazione tra Cillian Murphy e Cristopher Nolan ha portato alla realizzazione di Oppenheimer, uno dei film più importanti del 2023. E il regista britannico continua a pronunciare parole al miele per il suo protagonista.

Cillian Murphy sarà in un film di Netflix dopo Oppenheimer. Sarà un successo grazie all’interpretazione della star? Molto probabile, almeno secondo le parole di Nolan, che lo ha definito “il miglior attore della sua generazione” durante la premiazione a un evento della Directors guild of America. Già in precedenza il regista di Interstellar aveva detto qualcosa di simile in un’intervista con il Los Angeles Time: “Non ho mai visto un attore con un tale impegno verso la verità. Ma non l'avevo mai avuto come protagonista, quindi è stata un'emozione poterlo chiamare e dire: "è quello giusto".

Oppenheimer sarà in corsa ai premi Oscar 2024 in veste di grande favorito. La pellicola ha raccolto ben 13 nomination, e secondo Variety l’ultima opera di Christopher Nolan porterà a casa ben 8 statuette: Miglior film, miglior regia, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro, miglior fotografia, miglior colonna sonora, miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.) e miglior sceneggiatura non originale. Grande escluso sembra essere proprio Cillian Murphy nella categoria miglior attore protagonista, sorpassato da Paul Giamatti, protagonista di The Holdovers. Non resta quindi che attendere la cerimonia per verificare le previsioni.

Nel frattempo, Cillian Murphy si è espresso a favore di una nuova stagione di Peaky Blinders.