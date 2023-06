Christopher Nolan è chiaro sull'IA: 'Non dobbiamo pensare sia onnipotente'

I recenti sviluppi a proposito dell’intelligenza artificiale e dei suoi usi nella vita di tutti i giorni stanno accendendo un dibattito capace di interessare aspetti trasversali riguardo al futuro della nostra società. Cristopher Nolan ha voluto dire la sua a Wired, cercando di spiegare quello che per lui sia il vero pericolo nell’uso dell’IA.

Dopo aver letto le dichiarazioni di Kai Bird a proposito di Oppenheimer di Christopher Nolan, oggi vi riportiamo il pensiero del regista a proposito di quella che in molti stanno definendo come la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Il filmmaker, però sembra molto più cauto dei tanti entusiasti della nuova tecnologia e rivela quello che per lui è il vero rischio legato all’uso del nuovo strumento: “Il problema dell’intelligenza artificiale, per me, è molto semplice. È come il termine algoritmo. Vediamo le aziende usare gli algoritmi, e ora l’IA, come mezzo per eludere la responsabilità delle loro azioni. Se sosteniamo che l’IA sia onnipotente, stiamo sostenendo l’idea che possa sollevare le persone dalla responsabilità delle loro azioni a livello militare, socioeconomico o altro. Il pericolo maggiore dell’intelligenza artificiale è che le attribuiamo queste caratteristiche divine e quindi ci lasciamo andare”.

Nolan ha quindi aggiunto: “Non so quali siano le basi mitologiche di questo fenomeno, ma nel corso della storia c’è stata questa tendenza degli esseri umani a creare falsi idoli, a plasmare qualcosa a nostra immagine e somiglianza e poi dire che abbiamo poteri divini perché lo abbiamo fatto”.

Il regista di Tenet ha quindi puntato il dito contro i media che hanno tanto pubblicizzato, sia nel bene quanto nel male, l’uso dell’IA: “Quindi ora tutti la vogliono. Questo non significa che non ci sia un pericolo reale, perché io credo ci sia, ma personalmente, e questa è solo la mia opinione, identifico il rischio nell’abdicazione delle responsabilità. Credo che l’intelligenza artificiale possa ancora essere uno strumento molto potente per noi. Sono ottimista al riguardo. Lo sono davvero. Ma dobbiamo considerarla come uno strumento. La persona che lo maneggia deve comunque assumersi la responsabilità di farlo. Se attribuiamo all’IA lo status di essere umano, come a un certo punto abbiamo fatto dal punto di vista legale con le aziende, allora sì, avremo problemi seri”.

Parole che fanno certamente riflettere, quelle di Nolan, e che inseriscono la discussione in un contesto completamente diverso da quello allarmistico o da quello entusiastico che si stanno contrapponendo nell’ultimo periodo.

Per i più curiosi a riguardo, lasciamo un articolo sull’impatto che potrà avere l’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro.