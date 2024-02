Christopher Nolan ammette:'Una famosa battuta di Batman mi tormenta, non l'ho scritta io'

La trilogia su Batman di Christopher Nolan è una delle più apprezzate ma critica e fan sottolineano da tempo come Il cavaliere oscuro sia l'apice dei tre capitoli cinematografici del regista dedicati all'iconico personaggio DC. Tra i passaggi del film passati alla storia c'è uno scambio di battute tra Harvey Dent e Bruce Wayne.

"O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo" è probabilmente la frase più famosa del film. Una frase che tormenta ancora oggi Christopher Nolan, per un semplice motivo: non l'ha scritta lui.



"Sono tormentato da una frase de Il cavaliere oscuro e lo sono perché non l'ho scritta io. Mio fratello Jonathan l'ha scritta. Mi fa male, perché è la frase che risuona di più. E all'epoca, nemmeno la capivo. Dice 'O muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo'" ha spiegato Nolan a Deadline.

All'inizio il regista faticava a comprenderne il significato:"L'ho letta nella sua bozza e ho pensato 'Va bene, la terrò lì ma non capisco davvero cosa significhi. Ma è vera?'. E poi negli anni trascorsi da quando è uscito quel film, sembra sempre più vera. In questa storia, è assolutamente così. Costruiscili, abbattili. È il modo in cui trattiamo le persone".



Nell'intervista a Nolan, il regista spiega anche la scelta che fece all'epoca di ingaggiare il futuro protagonista di Oppenheimer, Cillian Murphy, per il ruolo dello Spaventapasseri:"Non ricordo di aver avuto alcuna resistenza a far interpretare ad un attore relativamente sconosciuto un ruolo importante come quello. E in precedenza, tutti quei cattivi erano interpretati da attori come Arnold Schwarzenegger o Jack Nicholson. Erano le star più grandi dei film. Ma lo studio ha capito, sono rimasti tutti sbalorditi dal provino". Anche Robert Downey Jr. fece il provino per lo Spaventapasseri per Batman Begins, prima che si decidesse per Murphy.



La scelta di Batman:"Non credo che Cillian avesse la fisicità per Batman all'epoca. Abbiamo fatto dei provini a tutti per Bruce Wayne e li abbiamo provati come Batman, e la cosa che ha colpito di più in Christian [Bale] è che ha capito che gran parte della recitazione riguardava la realtà, la verità emotiva. E quando indossi un costume come il Batsuit, devi diventare quest'icona. [...] Aveva capito come funzionava".

