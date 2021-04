Christopher Nolan, un accordo con Netflix? Ecco a quale condizione

Scott Stuber, responsabile dei film Original Netflix, ha dichiarato al Wall Street Journal che qualche tempo fa è avvenuto un dialogo tra Christopher Nolan e il colosso dello streaming riguardo una possibile collaborazione futura. La notizia ovviamente fa scalpore, soprattutto perché Nolan è uno dei più assidui sostenitori della sala.

"Ci sono aspetti della distribuzione globale nei cinema che sono ancora attraenti. Chris Nolan e io abbiamo parlato un bel po'... e si tratta di una cosa che lui vuole ancora profondamente. Finché non potremmo garantirla, per lui sarà un grande problema" ha dichiarato Stuber.

Ecco qual è il reale scoglio in un possibile accordo tra Nolan e Netflix: la grazia di una distribuzione in sala del film.



Netflix ha collezionato il maggior numero di candidature agli Oscar per il secondo anno consecutivo ma ci sono ancora molti registi piuttosto restii ad ipotizzare un'uscita del loro film esclusivamente su piattaforme streaming, come ha confermato proprio Scott Stuber.

Tra i film che Netflix ha distribuito anche in sala c'è anche The Irishman di Martin Scorsese e Storia di un matrimonio di Noah Baumbach.

Ipotizzare un accordo tra Christopher Nolan e Netflix, alla luce di quanto dichiarato da Stuber, non sembra più un'utopia ma è certamente complicato.

Certo è che il futuro produttivo del regista è ancora incerto; a gennaio Christopher Nolan ha rotto il legame con Warner Bros., dopo le polemiche riguardo la distribuzione di Tenet.



