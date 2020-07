Christopher Nolan ha 50 anni: i suoi film da recuperare in streaming aspettando Tenet

Buon compleanno a Christopher Nolan: il regista britannico, nato il 30 luglio 1970 a Londra, compie oggi 50 anni e in attesa del suo nuovo film, il chiacchieratissimo Tenet, abbiamo riunito in un unico posto i suoi film oggi disponibili sulle piattaforma di streaming on demand.

I titoli che potete trovare sulle varie piattaforme, tra on demand con abbonamento e noleggio, sono:

Memento - Disponibile su Apple TV+

Insomnia - Disponibile su Sky Go, Infinity, Rakuten TV

Batman Begins - Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple TV+, TIMVision, Amazon Prime Video

The Prestige -Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple TV+, TIMVision, Amazon Prime Video

Il Cavaliere Oscuro - Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple TV+, TIMVision, Amazon Prime Video

Inception - Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple TV+, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video

Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno - Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple TV+, TIMVision

Interstellar - Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple TV+, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video

Dunkirk -Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple TV+, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video

Se volete approfondire nel dettaglio lo stile cinematografico del regista vi rimandiamo ad un'esegesi sull'ipertesto del cinema di Christopher Nolan e allo speciale sull'acclamato Il Cavaliere Oscuro, uno dei suoi film più amati.