Christopher McQuarrie su Top Gun Maverick: 'Un grande omaggio al film originale'

Dopo l'entusiasmante e nostalgico trailer di Top Gun: Maverick, sembrava abbastanza chiara la rivitalizzazione del film con protagonista Tom Cruise, sequel del cult di Tony Scott degli anni '80, ma a quanto pare il co-sceneggiatore Christopher McQuarrie (Mission: Impossibile - Fallout, Jack Reahcer) ha dovuto rassicurare i fan.

A quanto pare il problema per i fan della prima ora è legato proprio alla presenza in sceneggiatura della penna del regista degli ultimi due Mission: Impossibile, anche sceneggiatore di film come I Soliti Sospetti, Jack Reacher, Edge of Tomorrow o il reboot de La Mummia. Proprio uno di questi appassionati è intervenuto via Twitter taggando McQuarrie e sostenendo di "amare il film originale e di non voler vedere il sequel", questo prima di scusarsi per la sua mancanza di fiducia.



Ma stando a McQuarrie, i fan non hanno nulla di cui preoccuparsi o scusarsi, perché dice: "Non c'è bisogno di alcuna scusa. Da parte mia posso solo assicurarti che il film è stato realizzato con enorme cura e rispetto da tutti i soggetti coinvolti nella produzione. Onora l'originale e siamo tutti immensamente orgogliosi del risultato".



Il film diretto da Joseph Kosinski (Oblivion, Tron: Legacy) è atteso nelle sale italiane il prossimo 16 luglio 2020. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo all'analisi del trailer di Top Gun: Maverick.