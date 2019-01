Christopher McQuarrie ha rifiutato un film della DC per i sequel di Mission: Impossible

Nonostante il suo prolungato impegno nella saga di Mission: Impossible, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha avuto la possibilità di dirigere un progetto targato DC Comics. Tuttavia McQuarrie avrebbe rifiutato, proprio per potersi concentrare sui sequel del franchise con protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt.

In un report pubblicato da The Hollywood Reporter, Christopher McQuarrie è stato annunciato alla guida anche dei due prossimi film di Mission: Impossible, nelle vesti di sceneggiatore e regista. Ma pare che dopo il successo di critica e pubblico di Mission: Impossible - Fallout, McQuarrie sia stato contattato per dirigere un film della DC.

Il regista sembra che abbia deciso di rifiutare la proposta, rimanendo fedele a Cruise e occupandosi anche dei due prossimi progetti di M:I.

Sarebbe stato interessante vedere un regista come Christopher McQuarrie alla guida di un cinecomic della DC ma per il momento rimane ben saldo il suo legame con Mission: Impossible.

L'ultimo capitolo della saga, Fallout, ha riunito il team capitanato dall'agente dell'IMF Ethan Hunt (Tom Cruise), insieme ad Alec Baldwin, Simon Pegg e Ving Rhames, oltre a Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby.

Prodotto da J.J. Abrams, Mission: Impossible - Fallout ha incassato poco meno di 800 milioni di dollari in tutto il mondo.