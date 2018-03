Christopher McQuarrie potenziale regista di Green Lantern Corps.?

Uno dei progetti dellache lo studio sta continuando a sviluppare in maniera attiva è, la pellicola dedicata al personaggio die al Corpo delle Lanterne Verdi, e ambientato nell'Universo Cinematografico della DC.

David S. Goyer, sceneggiatore della pellicola, aveva confermato qualche tempo fa che, nonostante tutti i vari problemi dietro le quinte di questi cinecomics DC, il film su Lanterna Verde era uno di quelli sicuri ed in continuo sviluppo allo studio.

Ora That Hashtag Show svela un nuovo potenziale aggiornamento sul progetto: stando al sito, la Warner Bros. e la DC Entertainment sarebbero interessati ad avere Christopher McQuarrie (Mission: Impossible - Fallout) come regista del film. Ovviamente si tratta, però, solo di un rumor non confermato e nessuna offerta è stata fatta al filmaker, quindi prendete il tutto 'con le pinze'.

Il sito, inoltre, riporta una sorta di prima sinossi: "L'ex pilota Hal Jordan, ora un veterano del gruppo intergalattico di protettori della pace e della giustizia conosciuti come il Corpo delle Lanterne Verdi, fa da mentore alla giovane recluta John Stewart".

That Hashtag Show precisa che, nelle intenzioni dello studio, Hal Jordan dovrebbe avere tra i 40 e i 50 anni mentre John Stewart molto più giovane di lui.