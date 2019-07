Christopher McQuarrie mostra via Instagram una bozza di Mission: Impossible 7

All'uscita dell'attesissimo Mission: Impossible 7 mancano ancora due anni, con un inizio riprese presumibilmente previsto entrò la metà del prossimo anno, per giunta girato back-to-back con Mission: Impossible 8, il che significa che al momento Christopher McQuarrie sta alacremente lavorando alla sceneggiatura dei progetti.

Visto che l'autore girerà insieme il settimo e l'ottavo capitolo della saga, è facile presumere che la sceneggiatura sarà scritta in modo da contenere gli eventi dei due film, ovviamente separati a dovere, il che significa anche il doppio del lavoro per un affaticatissimo McQuarrie, che a quanto pare grazie all'aiuto di comodità e tanto (tanto!) caffè sta dando fondo a tutto se stesso per costruire una storia avvincente e nuove situazioni al limite dell'impossibile.



Mancando ancora molto all'inizio delle riprese, c'è ancora tempo per ottimizzare e concludere la sceneggiatura, che comunque il regista ha scelto di mostrare via Instagram ai suoi fan, anche se a debita distanza per impedire ai più furbetti di leggere qualche anticipazione, per giunta lasciata sfocata di proposito. È un teaser e la dimostrazione che McQuarrie sta lavorando duramente al progetto, il che ci rende davvero felici.



Mission: Impossible 7 è atteso nelle sale il 23 luglio 2021, mentre Mission: Impossible 8 uscirà il 5 agosto 2022, sempre con protagonista il mitico Tom Cruise e la sua squadra composta da Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Ving Rhames.