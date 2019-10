Christopher McQuarrie dispensa su Twitter consigli per i giovani sceneggiatori

Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible e sceneggiatore di film come Edge of Tomorrow - Senza domani, La mummia e Top Gun: Maverick, ha usato i social network, in particolare Twitter, per dispensare alcuni consigli agli aspiranti giovani sceneggiatori. Consigli non proprio accomodanti ma diretti, a chi vorrebbe sfondare.

"Non ti piacerà la risposta ma eccola qui: stai facendo le domande sbagliate" ha spiegato McQuarrie. Il regista chiede ai giovani di riformulare completamente il modo in cui guardano al business in generale.

Molti sceneggiatori, afferma Christopher McQuarrie, si concentrano su due risultati, per essere sceneggiatori di successo: vendere una sceneggiatura e realizzarne un film. Per McQuarrie si tratta di una specie di 'gioco alla lotteria', trattandosi quindi di probabilità scarse.



"Ho trascorso sette anni - dopo aver vinto un Academy Award - facendo le stesse domande. La mia carriera si è fermata (e ho ancora sceneggiature che nessuno farà, nonostante i successivi successi commerciali). A quel tempo non mi sono mai fermato a rendermi conto che la mia carriera non era iniziata inviando ciecamente sceneggiature, né nessuna dei miei amici sceneggiatori. Questo non vuol dire che non può accadere, ma il successo di questo procedimento è estremamente sottile".

Ecco allora il consiglio:"Dopo venticinque anni nel mestiere, ho imparato il segreto che per fare film bisogna fare film". Quindi secondo McQuarrie tutto ciò che possiamo controllare sono le nostre azioni. Se permettiamo al controllo della nostra vita di essere sacrificato per il capriccio di altri non ci sarà altro che sofferenza. Ecco allora che i primi film realizzati potrebbero non essere buoni ma devi comunque realizzarli. Non aspettare che qualcun altro li realizzi per te.

Poco tempo fa McQuarrie ha rivelato le sue idee scartate per Man of Steel, affermando poi che difficilmente girerà un cinecomic.