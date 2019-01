Christopher McQuarrie dirigerà 'uno-dopo-l'altro' Mission: Impossible 7 e 8

Ovviamente, cercheremo di aggiornavi su qualsiasi novità che riguardi questi due nuovi episodi di Mission: Impossible . Qui sotto vi riportiamo il tweet originale del regista in cui ha annunciato al mondo intero il suo coinvolgimento in entrambi i progetti e, ovviamente, quello di Tom Cruise stesso.

Nelle intenzioni della Paramount Mission: Impossible 7 sarà distribuito nelle sale cinematografiche nell'estate del 2021, mentre Mission: Impossible 8 debutterà nell'estate del 2022. Lo studio ha deciso di puntare sull'estate del 2021 come data di uscita del "primo" episodio per evitare un'uscita ravvicinata con Top Gun: Maverick , altro film della Paramount con Tom Cruise , che uscirà nel 2020.

" Missioni: accettate ". Con questo semplice messaggio postato su Twitter, il regista Christopher McQuarrie ha confermato il suo coinvolgimento nei prossimi due film della saga di Mission: Impossibile che, come confermato da Variety , saranno girati uno dopo l'altro.

