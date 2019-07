Christopher McQuarrie apre ad una collaborazione con i Marvel Studios

Dopo aver raccontato dell'esperienza non proprio positiva con i mai realizzati Man of Steel 2 e Green Lantern, Christopher McQuarrie sembrava aver definitivamente chiuso le porte con la regia di un cinecomic.

Rispondendo ad un fan su Twitter, infatti, il regista aveva affermato che le possibilità di vederlo al timone di un cinecomic erano ormai estremamente remote. Ma ecco arrivare oggi un evidente cambio di prospettive: mentre il tweet in questione è stato eliminato - forse per paura che potesse essere frainteso - McQuarrie ha risposto "Non vedo perché no" ad un un utente che gli ha chiesto se in futuro avrebbe mai collaborato con i Marvel Studios.

Al momento, chiaramente, tutto ciò rimane una semplice suggestione: dopo il successo di Mission: Impossibile - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout, Paramount ha deciso di affidare al regista anche i prossimi due capitoli della saga action con Tom Cruise. Insomma, il regista si prepara ad affrontare un prossimo periodo piuttosto impegnato.

Per chi si fosse perso la questione Warner Bros: McQuarrie ha recentemente rivelato - o meglio, confermato - che prima dell'uscita di Fallout era coinvolto insieme al protagonista Henry Cavill per la realizzazione del sequel de L'uomo d'Acciaio e un potenziale film di Green Lantern.